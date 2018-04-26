Почему бы и нет? Олег Гросс слетал на вертолете в трактир попить шампанского

На позапрошлой неделе, солнечным субботним утром вертолет Гросса приземлился рядом с трактиром в Вызу, куда отправился бизнесмен попить шампанского. В заведении Гросса встречал его владелец Олев Пульдре лично. Туда Гросс пошел один, пилот, по-видимому, остался на своем рабочем месте - за штурвалом.