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Почему бы и нет? Олег Гросс слетал на вертолете в трактир попить шампанского

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Вертолет Олега Гросса. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Maarius Suviste/Lõuna-Eesti Postimees

Собственник известной сети магазинов Grossi Toidukaubad Олег Гросс (66) живет стильно и элегантно. И несмотря на то, что в родном Ляэне-Вирумаа дороги довольно пустые, бизнесмен предпочитает передвигаться на вертолете, которым управляет отдельно оплачиваемый пилот, пишет журнал Kroonika

На позапрошлой неделе, солнечным субботним утром вертолет Гросса приземлился рядом с трактиром в Вызу, куда отправился бизнесмен попить шампанского. В заведении Гросса встречал его владелец Олев Пульдре лично. Туда Гросс пошел один, пилот, по-видимому, остался на своем рабочем месте - за штурвалом.

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