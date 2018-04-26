Почему бы и нет? Олег Гросс слетал на вертолете в трактир попить шампанского
26 апреля 2018 г., 14:14
Собственник известной сети магазинов Grossi Toidukaubad Олег Гросс (66) живет стильно и элегантно. И несмотря на то, что в родном Ляэне-Вирумаа дороги довольно пустые, бизнесмен предпочитает передвигаться на вертолете, которым управляет отдельно оплачиваемый пилот, пишет журнал Kroonika.
На позапрошлой неделе, солнечным субботним утром вертолет Гросса приземлился рядом с трактиром в Вызу, куда отправился бизнесмен попить шампанского. В заведении Гросса встречал его владелец Олев Пульдре лично. Туда Гросс пошел один, пилот, по-видимому, остался на своем рабочем месте - за штурвалом.