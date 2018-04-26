Детская игрушка с большими ягодицами шокировала родителей (ФОТО)

Ягодицы куклы Барби, одетой в желтый купальник с зелеными вставками, выглядят неестественно большими, однако организаторы соревнования утверждают, что у их Барби «подлинные бразильские формы».

Родители раскритиковали игрушку за то, что она может травмировать психику детей и исказить их представление о женском теле. Они решили написать письмо организаторам конкурса с требованием прекратить производство кукол «ради благополучия наших детей».

ФОТО: Matt Roper

«Это очень серьезно. Невозможно достичь таких форм без пластической хирургии», — прокомментировала кандидат в депутаты на предстоящих выборах в бразильский парламент Сара Винтер и предложила привлечь организаторов Miss BumBum к ответственности.

Профессор социальной психологии и феминистка Лениз Борхес поддержала возмущенных, назвав куклу извращением. На все претензии основатель конкурса Miss BumBum Какау Оливер ответил, что дети — не его аудитория.