Умер актер из «Сватов» и «Дня рождения Буржуя» Олег Треповский

25 апреля умер народный артист Украины Олег Треповский. Актеру было всего 52 года. О том, что послужило причиной ухода Треповского из жизни, не сообщается. Печальную новость сообщил коллега звезды Виталий Салий. «Олег Борисович… Вечная память», – написал он в социальных сетях.

Олег Треповский родился 28 октября 1965 года в Волгограде. Артист учился в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого на курсе Михаила Резниковича. В 1992-м Треповский получил диплом, в том же году он начал работу в Театре русской драмы имени Леси Украинки. Олег Борисович сыграл в большом количестве разных постановок, в том числе в «Тайнах мадридского двора», «Школе скандала», «Тойбеле и ее демоне», «Любви студента», «Истории одной страсти» и «Маскарадных забавах».