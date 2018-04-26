Бывшая эстонская телезвезда: на пенсию в 500 евро в Португалии выживаю, в Эстонии - нет!
26 апреля 2018 г., 13:52
Бывшая эстонская телезвезда Майре Аунасте купила в Португалии стены дома, которому уже 900 лет. По словам женщины, восстановить жилище в Португалии будет стоить дешевле, чем купить в Таллинне однокомнатную квартиру.
Депутат Рийгикогу Майре Аунасте (64) также рассказала, что на пенсию в 500 евро в Португалии она выживает, в Эстонии - нет. В следующем году Аунасте не планирует баллотироваться в Рийгикогу, а о работе на телевидении больше даже не мечтает. Теперь ей принадлежит частичка Португалии в 2000 квадратных метров, пишет журнал Kroonika.