«Сдаваться не собираюсь»: у звезды «Ворониных» Бориса Клюева нашли тяжeлую болезнь
26 апреля 2018 г., 12:29
Народный артист России Борис Клюев обратился в медцентр из-за проблем с легкими. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Врачи диагностировали у актера тяжелое заболевание, и теперь ему предстоит длительное и сложное лечение.
«Сдаваться не собираюсь», — приводит телеграм-канал слова артиста.
Борис Клюев известен по ролям Николая Петровича в сериале «Воронины», Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других фильмах и сериалах, а также в многочисленных театральных постановках.