четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • «Сдаваться не собираюсь»: у звезды «Ворониных» Бориса Клюева нашли тяжeлую болезнь

«Сдаваться не собираюсь»: у звезды «Ворониных» Бориса Клюева нашли тяжeлую болезнь

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ФОТО: Кадр из сериала

Народный артист России Борис Клюев обратился в медцентр из-за проблем с легкими. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Врачи диагностировали у актера тяжелое заболевание, и теперь ему предстоит длительное и сложное лечение.

«Сдаваться не собираюсь», — приводит телеграм-канал слова артиста.

Борис Клюев известен по ролям Николая Петровича в сериале «Воронины», Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других фильмах и сериалах, а также в многочисленных театральных постановках.

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