«Сдаваться не собираюсь»: у звезды «Ворониных» Бориса Клюева нашли тяжeлую болезнь

Врачи диагностировали у актера тяжелое заболевание, и теперь ему предстоит длительное и сложное лечение.

Борис Клюев известен по ролям Николая Петровича в сериале «Воронины», Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других фильмах и сериалах, а также в многочисленных театральных постановках.