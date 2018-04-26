В Санкт-Петербурге был экстренно госпитализирован Шарль Азнавур

Его поместили в одну из частных клиник. Организаторы концерта заявили, что выступление Азнавура придется отложить на целый год. Они обещают, что артист снова приедет в Санкт-Петербург 9 апреля 2019 года.

Сегодня утром медики рассказали журналистам о состоянии здоровья госпитализированного. По словам специалистов, у музыканта произошел мышечный спазм. Сейчас его состояние оценивается как не вызывающее опасений. По словам представителя окружения маэстро, у Азнавура «схватило спину», из-за чего и пришлось отменить концерт.

«Врачи провели обследование. Нам подтвердили, что это мышечный спазм, так что ничего страшного», — цитирует ТАСС осведомленный источник.