На первом моноспектакле известной таллиннской актрисы Татьяны Космыниной гостей ждет сюрприз!

По словам Татьяны Космыниной, текст пьесы тронул ее до глубины души. Все три представления будет сопровождать живая музыка. На сцене вместе с Татьяной Космыниной всё время будет находиться музыкальный руководитель театра Александр Жеделёв, чья игра на рояле будет сопровождать и особенным образом открывать глубину произносимого текста. В постановочную группу входят актер театра Даниил Зандберг, отвечающий за сценическое движение, и актриса Марина Малова, помогавшая Космыниной в работе над текстом. Художник - Антон Андреюк.