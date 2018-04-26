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  • На первом моноспектакле известной таллиннской актрисы Татьяны Космыниной гостей ждет сюрприз!

На первом моноспектакле известной таллиннской актрисы Татьяны Космыниной гостей ждет сюрприз!

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ФОТО: Facebook Татьяны Космыниной

«Настя, Настя, Настя» - спектакль по пьесе Аси Волошиной «Мама». Премьера состоится в Малом зале Русского театра 28 апреля. Затем будет еще два спектакля 5 и 12 мая.

По словам Татьяны Космыниной, текст пьесы тронул ее до глубины души. Все три представления будет сопровождать живая музыка. На сцене вместе с Татьяной Космыниной всё время будет находиться музыкальный руководитель театра Александр Жеделёв, чья игра на рояле будет сопровождать и особенным образом открывать глубину произносимого текста. В постановочную группу входят актер театра Даниил Зандберг, отвечающий за сценическое движение, и актриса Марина Малова, помогавшая Космыниной в работе над текстом. Художник - Антон Андреюк.

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