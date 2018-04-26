Раскрывшая свой ВИЧ-статус Кончита Вурст сняла платье

На вопрос журналиста, почему в последнее время Нойвирта не видели на концертах в женском платье, он отметил, что наконец сменил свой имидж. «Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется в настоящий момент. Сейчас мне хочется выглядеть более мужественно», — подчеркнул исполнитель.

Певец добавил, что его нынешний сценический образ больше похож на «обычного Тома, которого никто не узнает на улицах», пишет Lenta.

«Я радовался своей женской стороне последние десять лет или около того. Мне принесло много веселья "Евровидение" и все, что за ним последовало. Я понял, что персонаж, которого я создал, имеет огромный потенциал для развтия в совершенно неожиданных направлениях, и я просто ищу вдохновение. Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я более бородатый дрэг-певец в ботинках», — объяснил Нойвирт.

ФОТО: Scanpix

В апреле Нойвирт объявил, что у него положительный ВИЧ-статус. Он решил признаться в этом, поскольку его бывший партнер угрожал обнародовать эту информацию.