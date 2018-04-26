Смелая галерея: так выглядят известные женщины Эстонии без макияжа Без прикрас!
26 апреля 2018 г., 9:59
Сейчас мы вас удивим, но сегодня действительно отмечается день без макияжа.
Яркий макияж выходит из моды! Голливудские красотки все чаще призывают отказаться в повседневной жизни от косметики, отдав предпочтение естественности.
Портал Elu24 попросил известных и успешных эстонских женщин показать себя без макияжа. Самые смелые и красивые согласились на этот эксперимент.
Смотрите галерею, в которую продолжают добавляться фотографии!