четверг, 26 апреля 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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  • Смелая галерея: так выглядят известные женщины Эстонии без макияжа

Смелая галерея: так выглядят известные женщины Эстонии без макияжа Без прикрас!

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Сейчас мы вас удивим, но сегодня действительно отмечается день без макияжа. 

Яркий макияж выходит из моды! Голливудские красотки все чаще призывают отказаться в повседневной жизни от косметики, отдав предпочтение естественности.

Портал Elu24 попросил известных и успешных эстонских женщин показать себя без макияжа. Самые смелые и красивые согласились на этот эксперимент.

Смотрите галерею, в которую продолжают добавляться фотографии!

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