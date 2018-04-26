Владимир Пресняков попал в больницу с инфарктом

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший оказался в больнице после перенесенного инфаркта.
Композитор был доставлен в один из столичных кардиоцентров. Как выяснилось, проблемы со здоровьем у Преснякова-старшего начались несколько дней назад.
В настоящее время, как сообщает сайт Агентство городских новостей «Москва», он пошел на поправку.
Анна Исаева, пресс-секретарь сына Владимира Преснякова-старшего: «Владимир Петрович действительно попал с инфарктом в один из московских кардиоцентров. Сейчас его состояние улучшилось и он пошел на поправку — врачи очень помогли. Мы очень им благодарны. Надеемся, что все обойдется».
В то же время в интервью другому агентству — ТАСС — сам музыкант отказался комментировать сообщения о своей госпитализации. «Состояние у меня прекрасное. Госпитализацию комментировать не буду», — сказал он бодрым голосом по телефону.
Владимир Пресняков-старший — российский композитор, известный саксофонист, бывший участник ансамбля «Самоцветы», заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ.