Владимир Пресняков попал в больницу с инфарктом

Композитор был доставлен в один из столичных кардиоцентров. Как выяснилось, проблемы со здоровьем у Преснякова-старшего начались несколько дней назад.

В настоящее время, как сообщает сайт Агентство городских новостей «Москва», он пошел на поправку.

Анна Исаева, пресс-секретарь сына Владимира Преснякова-старшего: «Владимир Петрович действительно попал с инфарктом в один из московских кардиоцентров. Сейчас его состояние улучшилось и он пошел на поправку — врачи очень помогли. Мы очень им благодарны. Надеемся, что все обойдется».

В то же время в интервью другому агентству — ТАСС — сам музыкант отказался комментировать сообщения о своей госпитализации. «Состояние у меня прекрасное. Госпитализацию комментировать не буду», — сказал он бодрым голосом по телефону.