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  • Вот это да! Российская суперзвезда Нюша покажет мегашоу на Shell Helix Rally Estonia

Вот это да! Российская суперзвезда Нюша покажет мегашоу на Shell Helix Rally Estonia

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Нюша

ФОТО: Фото организаторов

Одна из величайших российских поп-звезд Нюша выступит 14 июля на официальном концерте Shell Helix Rally Estonia на Тартуской певческой сцене. Горячо любимая как в Эстонии, так и в России певица привезет с собой весь свой впечатляющий парад хитов и роскошное шоу.

Нюшу можно смело считать артисткой номер один в российской поп-музыке, которой принадлежит титул «Артист, выпустивший самое большое количество синглов номер один». Карьера Нюши была быстрой и головокружительной. Артистка, со своими энергичными и мощными сценическими шоу, – частая гостья крупнейших фестивалей и концертов на стадионах. 27-летняя звезда относится к числу наиболее обсуждаемых певиц среди знаменитостей славянского культурного пространства.

Вышедший восемь лет назад дебютный альбом Нюши «Выбирать чудо» сразу привлек к себе большое внимание в мире российской танцевальной музыки. Ее хиты «Цунами», «Выбирать чудо», «Наедине» и «Выше» стали большими кассовыми хитами. Выпущенный несколько лет назад «Где ты, там я» и последний хит «Ночь» также очень любимы на русских радиостанциях и в танцзалах.

Нюша

ФОТО: Фото организаторов

Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) родилась в Москве в семье музыкантов и выступает на сцене с 11 лет. Специального музыкального образования Нюша не получила, но, несмотря на это, в 2007 году одержала победу в конкурсе суперзвезд популярного российского телеканала. Нюше посчастливилось собрать множество ценных наград, в том числе стать лауреатом «Золотого граммофона» и завоевать несколько призов известнейшего российского музыкального канала МУЗ-ТВ.

Билеты на мероприятие в продаже с 1 мая в Piletilevi.

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