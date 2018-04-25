Фото: семья навестила новорожденного внука Эрики Салумяэ в таллиннском роддоме
25 апреля 2018 г., 15:41
Вчера двукратная олимпийская чемпионка Эрика Салумяэ сообщила о рождении еще одного внука. Ее 18-летняя дочь Сирли родила второго ребенка.
Сегодня мать супруга Сирли поделилась трогательным снимком из Восточно-Таллиннской центральной больницы.
На фотографии большая семья позирует с новорожденным в роддоме: Сирли и ее супруг Гаври, свекровь Герли и прабабушка новорожденного, мать знаменитой эстонской спортсменки Эрики Салумяэ, Эда Лийс-Канн.