Семья внезапно скончавшегося DJ Avicii выступила с заявлением

«Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку и теплые слова в адрес нашего сына и брата. Мы благодарны всем, кто любил музыку Тима, а также тем, у кого с ней связаны красивые воспоминания.

Спасибо за инициативы и общие воспоминания Тима, церковные колокола, которые озвучили его песни, за мгновения поминания на фестивале Coachella и минуты молчания по всему миру. Мы благодарны за неприкосновенность в этот сложный период, и пусть так оно и будет», - написали близкие Avicii.