Семья внезапно скончавшегося DJ Avicii выступила с заявлением

Спустя три дня после смерти известного шведского диджея Avicii (настоящее имя Тим Берлинг), семья опубликовала открытое письмо, адресованное всем его поклонникам.
«Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку и теплые слова в адрес нашего сына и брата. Мы благодарны всем, кто любил музыку Тима, а также тем, у кого с ней связаны красивые воспоминания.
Спасибо за инициативы и общие воспоминания Тима, церковные колокола, которые озвучили его песни, за мгновения поминания на фестивале Coachella и минуты молчания по всему миру. Мы благодарны за неприкосновенность в этот сложный период, и пусть так оно и будет», - написали близкие Avicii.
Напомним, возможной причиной смерти диджея 28-летнего Avicii стал острый панкреатит, вызванный в том числе и злоупотреблением алкоголем. Четыре года назад Avicii перенес операции по удалению аппендикса и желчного пузыря. Два года назад в интервью он рассказывал, что испытывает тяжелую психологическую нагрузку из-за своего успеха.