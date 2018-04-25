Фото: 79-летняя Галина Польских удивила поклонников помолодевшим видом

Недавно в Сети появилась свежая фотография известной советской и российской актрисы Галины Польских.
Актриса Галина Польских полюбилась телезрителям после ролей в таких фильмах, как «Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист», «Ожидания» и многих других.
Накануне актриса Александра Урсуляк в своем микроблоге выложила совместную фотографию с Польских, признавшись в любви великой актрисе. «Я обожаю Галину Польских!» – подписала кадр Александра Урсуляк.
Поклонники бурно отреагировали на фотографию знаменитой актрисы, чьи снимки довольно редко появляются в социальных сетях. Многие пользователи не сразу узнали Галину и отметили, что она прекрасно выглядит для своего возраста. Впрочем, многие подписчики пришли к выводу, что Польских явно увлекается пластической хирургией.