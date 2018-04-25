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  • Фото: 79-летняя Галина Польских удивила поклонников помолодевшим видом

Фото: 79-летняя Галина Польских удивила поклонников помолодевшим видом

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ФОТО: Кадр канала Россия

Недавно в Сети появилась свежая фотография известной советской и российской актрисы Галины Польских.

Актриса Галина Польских полюбилась телезрителям после ролей в таких фильмах, как «Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист», «Ожидания» и многих других.

Накануне актриса Александра Урсуляк в своем микроблоге выложила совместную фотографию с Польских, признавшись в любви великой актрисе. «Я обожаю Галину Польских!» – подписала кадр Александра Урсуляк.

Поклонники бурно отреагировали на фотографию знаменитой актрисы, чьи снимки довольно редко появляются в социальных сетях. Многие пользователи не сразу узнали Галину и отметили, что она прекрасно выглядит для своего возраста. Впрочем, многие подписчики пришли к выводу, что Польских явно увлекается пластической хирургией.

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