Фото: 79-летняя Галина Польских удивила поклонников помолодевшим видом

Актриса Галина Польских полюбилась телезрителям после ролей в таких фильмах, как «Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист», «Ожидания» и многих других.

Поклонники бурно отреагировали на фотографию знаменитой актрисы, чьи снимки довольно редко появляются в социальных сетях. Многие пользователи не сразу узнали Галину и отметили, что она прекрасно выглядит для своего возраста. Впрочем, многие подписчики пришли к выводу, что Польских явно увлекается пластической хирургией.