Галерея: принцесса Шарлотта в свои три года доказала, что умеет держаться на публике как королева

В понедельник, 23 апреля, Кейт Миддлтон родила второго сына. По этому случаю принц Уильям привез старших детей в роддом, чтобы они могли познакомиться с младшим братом до того, как его покажут подданым.

Любопытно, что маленький Джордж, обычно не сдерживающий эмоций, выглядел очень смущенным. Тогда как Шарлотта, выйдя из автомобиля, как и полагается монаршей особе, улыбнулась и помахала рукой прохожим и фотографам.