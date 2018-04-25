Галерея: принцесса Шарлотта в свои три года доказала, что умеет держаться на публике как королева

23 апреля принц Джордж и принцесса Шарлотта посетили роддом, где на свет появился их младший брат. Единственная дочь герцогини Кейт и принца Уильяма покорила жителей Британии своими манерами.
В понедельник, 23 апреля, Кейт Миддлтон родила второго сына. По этому случаю принц Уильям привез старших детей в роддом, чтобы они могли познакомиться с младшим братом до того, как его покажут подданым.
Любопытно, что маленький Джордж, обычно не сдерживающий эмоций, выглядел очень смущенным. Тогда как Шарлотта, выйдя из автомобиля, как и полагается монаршей особе, улыбнулась и помахала рукой прохожим и фотографам.
Народ пришел в восторг от того, что девочка уже знает, как ей следует себя вести на публике. Некоторые очарованные Шарлоттой интернет-пользователи даже сравнили ее с покойной бабушкой, принцессой Дианой, которую обожали не только в Великобритании, но и во всем мире.