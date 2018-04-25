среда, 25 апреля 2018 г.
«Во второй раз стала бабушкой. Очень хочу, чтобы из этого не делали особого события. Дети же рождаются, и здорово, что все здоровы» Эрика Салумяэ
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Галерея: принцесса Шарлотта в свои три года доказала, что умеет держаться на публике как королева

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23 апреля принц Джордж и принцесса Шарлотта посетили роддом, где на свет появился их младший брат. Единственная дочь герцогини Кейт  и принца Уильяма покорила жителей Британии своими манерами.

В понедельник, 23 апреля, Кейт Миддлтон родила второго сына. По этому случаю принц Уильям привез старших детей в роддом, чтобы они могли познакомиться с младшим братом до того, как его покажут подданым.

Любопытно, что маленький Джордж, обычно не сдерживающий эмоций, выглядел очень смущенным. Тогда как Шарлотта, выйдя из автомобиля, как и полагается монаршей особе, улыбнулась и помахала рукой прохожим и фотографам.

Народ пришел в восторг от того, что девочка уже знает, как ей следует себя вести на публике. Некоторые очарованные Шарлоттой интернет-пользователи даже сравнили ее с покойной бабушкой, принцессой Дианой, которую обожали не только в Великобритании, но и во всем мире.  

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