среда, 25 апреля 2018 г.
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
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  • Фото: в Эстонию прибыли кронпринц и кронпринцесса Норвегии

Фото: в Эстонию прибыли кронпринц и кронпринцесса Норвегии

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Норвежский кронпринц Хокон с супругой, кронпринцессой Метте-Марит, прибыли в Эстонию с двухдневным официальным визитом. 

Наш фотограф заснял приезд гостей у Таллиннского аэропорта. 

Сегодня королевская чета встретится в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Гости посадят в парке Кадриорг дерево в рамках инициативы «100 дубов для Эстонии». После этого принц Хокон отправится на встречу со спикером Рийгикогу Эйки Нестором и возложит венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне. 

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