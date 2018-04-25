Фото: в Эстонию прибыли кронпринц и кронпринцесса Норвегии

Сегодня королевская чета встретится в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Гости посадят в парке Кадриорг дерево в рамках инициативы «100 дубов для Эстонии». После этого принц Хокон отправится на встречу со спикером Рийгикогу Эйки Нестором и возложит венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне.