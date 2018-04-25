Фото: в Эстонию прибыли кронпринц и кронпринцесса Норвегии
25 апреля 2018 г., 12:01
Норвежский кронпринц Хокон с супругой, кронпринцессой Метте-Марит, прибыли в Эстонию с двухдневным официальным визитом.
Наш фотограф заснял приезд гостей у Таллиннского аэропорта.
Сегодня королевская чета встретится в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Гости посадят в парке Кадриорг дерево в рамках инициативы «100 дубов для Эстонии». После этого принц Хокон отправится на встречу со спикером Рийгикогу Эйки Нестором и возложит венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне.