Морган Фриман обвинен в сексуальной связи с собственной внучкой

​Женщина погибла в 2015 году от многочисленных ножевых ранений, которые, по всей видимости, ей нанес ее бойфренд Ламар Дэвенпорт.

О вероятной сексуальной связи между Иденой и Морганом Фриманом стало известно в ходе судебного процесса. Заявила об этом адвокат обвиняемого Бет Ангер. По ее словам, убитая «рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях».