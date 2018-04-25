среда, 25 апреля 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Морган Фриман обвинен в сексуальной связи с собственной внучкой

Морган Фриман обвинен в сексуальной связи с собственной внучкой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: MPIFS/Capital Pictures/MPIFS/Capital Pictures/Scanpix

Американский актер Морган Фриман оказался в центре секс-скандала. Артиста обвинили в сексуальной связи с его 33-летней приемной внучкой Иденой Хайнс. Об этом пишет The New York Post.

​Женщина погибла в 2015 году от многочисленных ножевых ранений, которые, по всей видимости, ей нанес ее бойфренд Ламар Дэвенпорт. 

О вероятной сексуальной связи между Иденой и Морганом Фриманом стало известно в ходе судебного процесса. Заявила об этом адвокат обвиняемого Бет Ангер. По ее словам, убитая «рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях».

Известно, что  Фриман удочерил мать Идены - Дину Адэйр. Слухи о связи между Иденой Хайнс и Морганом Фриманом впервые появились еще в 2009 году.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ