Морган Фриман обвинен в сексуальной связи с собственной внучкой
25 апреля 2018 г., 9:49
Американский актер Морган Фриман оказался в центре секс-скандала. Артиста обвинили в сексуальной связи с его 33-летней приемной внучкой Иденой Хайнс. Об этом пишет The New York Post.
Женщина погибла в 2015 году от многочисленных ножевых ранений, которые, по всей видимости, ей нанес ее бойфренд Ламар Дэвенпорт.
О вероятной сексуальной связи между Иденой и Морганом Фриманом стало известно в ходе судебного процесса. Заявила об этом адвокат обвиняемого Бет Ангер. По ее словам, убитая «рассказала Дэвенпорту и другим, что ее дед состоял с ней в неподобающих сексуальных отношениях».
Известно, что Фриман удочерил мать Идены - Дину Адэйр. Слухи о связи между Иденой Хайнс и Морганом Фриманом впервые появились еще в 2009 году.