Ученые победили неизлечимый рак

Специалисты выяснили, что ациклический ретиноид уменьшает в клетках печени экспрессию гена MYCN, который способствует развитию неизлечимых опухолей. Исследования показали, что подавление его активности уменьшает скорость деления раковых клеток, убивает их и тормозит рост злокачественной ткани.

Пациенты принимали высокие дозы ациклического ретиноида (600 миллиграмм в сутки) после хирургической операции, после чего ученые взяли у них биопсию тканей печени. Оказалось, что лекарство уменьшало количество клеток, которые играют важную роль в образовании метастаз, передает MedicalXpress.

Данной проблемой занимаются и российские специалисты. Так, Фонд развития промышленности (ФРП) готов предоставить льготный заем на сто миллионов рублей российской компании, планирующей выпускать медицинские изделия для терапии рака печени. Они могут выйти на рынок уже в 2021 году, передает "Коммерсант".

Идея такого проекта принадлежит российской компании "Бебиг". Она планирует создать производство микросфер на основе иттрия-90 для терапии страшного заболевания.