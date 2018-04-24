Менеджер Avicii прервал молчание: никто не знает, что мы пережили вместе!

Эш в самом начале своей промоутерской карьеры приметил тогда еще 18-летнего Тима Берглинга (Avicii) в 2008 году. Их сотрудничество длилось в итоге восемь лет, до 2016 года.

«Шок. Грусть. Злость. Ярость. Апатия. Отчаяние. Слабость. Боль. Боль. Боль, - начинает промоутер свой душераздирующий пост в Instagram. - Я даже не знаю, как свои чувства описать словами. Ты был моей семьей. Моим братом. Моим другом. Моим союзником. Частью моего сердца. И теперь всё это ушло. Я никогда не испытывал такую глубокую грусть».

«Я не в состоянии даже вспомнить, когда в последний раз плакал, - продолжает Эш Пурнури. - Но мои глаза красные от слез начиная с того момента, как я услышал эту новость. Я до сих пор не могу это принять, не могу поверить, что это всё по-настоящему. Чувство пустоты».

«Ты был красивым человеком. Ты был настоящим талантом. Ты был единственным из миллионов. Я не могу перестать думать о том, что если бы я был с тобой, то смог бы тебя спасти. Защитить тебя. От твоих ненавистников. От угроз. Он плохих отношений. От темноты и болезни. И что бы не случилось, я бы умер за тебя. Я не понимаю. Нисколечко. Ни капли. Пустота».