вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Менеджер Avicii прервал молчание: никто не знает, что мы пережили вместе!

Менеджер Avicii прервал молчание: никто не знает, что мы пережили вместе!

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ФОТО: MPI04/Capital Pictures / MPI04/Capital Pictures/Scanpix

Эш Пурнури - промоутер, который первым заметил диджея Avicii, опубликовал душераздирающее признание, пишет Billboard

Эш в самом начале своей промоутерской карьеры приметил тогда еще 18-летнего Тима Берглинга (Avicii) в 2008 году. Их сотрудничество длилось в итоге восемь лет, до 2016 года. 

«Шок. Грусть. Злость. Ярость. Апатия. Отчаяние. Слабость. Боль. Боль. Боль, - начинает промоутер свой душераздирующий пост в Instagram. - Я даже не знаю, как свои чувства описать словами. Ты был моей семьей. Моим братом. Моим другом. Моим союзником. Частью моего сердца. И теперь всё это ушло. Я никогда не испытывал такую глубокую грусть». 

«Я не в состоянии даже вспомнить, когда в последний раз плакал, - продолжает Эш Пурнури. - Но мои глаза красные от слез начиная с того момента, как я услышал эту новость. Я до сих пор не могу это принять, не могу поверить, что это всё по-настоящему. Чувство пустоты». 

 

Wining, dining and plotting. #backinbusinesses @avicii and the next chapter let's go

Публикация от Ash Pournouri (@ashpournouri)

«Ты был красивым человеком. Ты был настоящим талантом. Ты был единственным из миллионов. Я не могу перестать думать о том, что если бы я был с тобой, то смог бы тебя спасти. Защитить тебя. От твоих ненавистников. От угроз. Он плохих отношений. От темноты и болезни. И что бы не случилось, я бы умер за тебя. Я не понимаю. Нисколечко. Ни капли. Пустота».

Сообщение промоутера завершается слова: «Никто не знает, что мы пережили вместе».

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