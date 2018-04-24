Почему нельзя пить кофе «3 в 1»

Третий ингредиент, который должен присутствовать в напитках этого типа — сухое молоко или сливки. Исследователи утверждают, что в составе «кофе» может присутствовать аналог сливок, но на основе заменителей молочного жира и прочих тропических жиров. Так, шесть из семи производителей указали молочный жир компонентом продукта, тогда как исследование подтверждает его отсутствие. К примеру, в «БонКафе» указывается сухое цельное молоко, а по итогам исследования молочного жира в этом образце не обнаружено. Напротив, состав жирных кислот «БонКафе» характерен для пальмового масла. Кроме этого, в этом продукте содержится высокое количество транс-изомеров жирных кислот — 9,4%, тогда как по требованиям, действующим действующим с 1 января 2018 года, их должно быть не более 0,2%.

Транс-изомеры жирных кислот обнаружены и образцах Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe «Классик», Clever, правда в существенно меньших, допустимых, количествах.

Что в итоге? В черный список внесли напиток марки «БонКафе Classic» — из-за недостоверной маркировки и высокого содержания трансжиров. Кофе марок Jacobs, Express coffee mix plus+ и Nescafe «Классик» вошли в список товаров с замечаниями. Рекомендованными к покупке оказались кофе марок «Петровская слобода», MacCoffee и Clever