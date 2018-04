Почему нельзя пить кофе «3 в 1»

Классический напиток должен содержать три ингредиента: собственно кофе, сухое молоко и сахар. Так ли это на самом деле? В лабораторию «Росконтроля» провели исследования продукции 7 марок напитка: «БонКафе Classic», «Петровская Слобода», Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe «Классик», Clever. Все они должны иметь, судя по заявленному, одинаковый состав. Однако даже это правило соблюдалось, как оказалось, с отклонениями. Основной ингредиент всех напитков — сахар. Его доля в составе доходила до 72%. Собственно, кофе в образцах очень мало, практически нет — в «БонКафе», «Петровская Слобода», MacCoffee The original coffee mix он вообще на последнем месте! Содержание кофеина в напитках — 0,2 - 0,4% . Максимальный процент кофеина — в Jacobs — 0,5%. В Express coffee mix plus+, Nescafe «Классик», Clever — 0,4%. В «БонКофе» и «Петровской Слободе» — 0,3%. А замыкает список MacCoffee The original coffee mix с 0,2% кофеина. Что это означает? Никакой бодростью тут и не пахнет. В лучшем случае, пользователи просто получат порцию глюкозы благодаря сахару, и только.