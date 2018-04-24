Почему нельзя пить кофе «3 в 1»

Производители этих разовых упаковочек с кофе «3 в 1», которые можно найти на любой кассе в супермаркете, обещают заряд бодрости и хорошего настроения. «Росконтроль» решил проверить продукт семи брендов и поинтересовался их составом.
Кстати, некоторые из них продаются и у нас в Эстонии. Поэтому к информации следует отнестись с серьезностью, пишет Pure-t.ru.
Классический напиток должен содержать три ингредиента: собственно кофе, сухое молоко и сахар. Так ли это на самом деле? В лабораторию «Росконтроля» провели исследования продукции 7 марок напитка: «БонКафе Classic», «Петровская Слобода», Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe «Классик», Clever. Все они должны иметь, судя по заявленному, одинаковый состав. Однако даже это правило соблюдалось, как оказалось, с отклонениями. Основной ингредиент всех напитков — сахар. Его доля в составе доходила до 72%. Собственно, кофе в образцах очень мало, практически нет — в «БонКафе», «Петровская Слобода», MacCoffee The original coffee mix он вообще на последнем месте! Содержание кофеина в напитках — 0,2 - 0,4% . Максимальный процент кофеина — в Jacobs — 0,5%. В Express coffee mix plus+, Nescafe «Классик», Clever — 0,4%. В «БонКофе» и «Петровской Слободе» — 0,3%. А замыкает список MacCoffee The original coffee mix с 0,2% кофеина. Что это означает? Никакой бодростью тут и не пахнет. В лучшем случае, пользователи просто получат порцию глюкозы благодаря сахару, и только.
Кроме прочего, в некоторых образцах были обнаружены подсластители. При этом их использование не вполне оправдано, ведь они входили в состав кофейных напитков наряду с сахаром. Ирина Аркатова, главный эксперт «Росконтроль»: «в составе образцов Jacobs, Express coffee mix plus+ и Nescafe «Классик» присутствуют одновременно и подсластители (в первых двух — ацесульфам калия, в последнем — цикламат натрия), и сахар. Стоит добавить, что на этикетке ни одного из образцов нет информации, что продукт предназначен для диетического питания, или что он обладает сниженной энергетической ценностью, или является специализированной пищевой продукцией, поэтому смысл использования подсластителей остается неясным и, более того, такое использование не соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
Третий ингредиент, который должен присутствовать в напитках этого типа — сухое молоко или сливки. Исследователи утверждают, что в составе «кофе» может присутствовать аналог сливок, но на основе заменителей молочного жира и прочих тропических жиров. Так, шесть из семи производителей указали молочный жир компонентом продукта, тогда как исследование подтверждает его отсутствие. К примеру, в «БонКафе» указывается сухое цельное молоко, а по итогам исследования молочного жира в этом образце не обнаружено. Напротив, состав жирных кислот «БонКафе» характерен для пальмового масла. Кроме этого, в этом продукте содержится высокое количество транс-изомеров жирных кислот — 9,4%, тогда как по требованиям, действующим действующим с 1 января 2018 года, их должно быть не более 0,2%.
Транс-изомеры жирных кислот обнаружены и образцах Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe «Классик», Clever, правда в существенно меньших, допустимых, количествах.
Что в итоге? В черный список внесли напиток марки «БонКафе Classic» — из-за недостоверной маркировки и высокого содержания трансжиров. Кофе марок Jacobs, Express coffee mix plus+ и Nescafe «Классик» вошли в список товаров с замечаниями. Рекомендованными к покупке оказались кофе марок «Петровская слобода», MacCoffee и Clever