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  • Слушай: начинающая певица Илона Калдре представила романтичный дуэт с Сергеем Суминым

Слушай: начинающая певица Илона Калдре представила романтичный дуэт с Сергеем Суминым

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ФОТО: Илона Калдре и Сергей Сумин

Несколько дней назад Илона Калдре, периодически гастролирующая с известными русским певцом из Эстонии Сергеем Суминым, представила один из первых своих хитов, исполненный в дуэте с Сергеем. Получилось очень душевно и романтично. 

Незадолго до премьеры Сергей и Илона вместе ездили в Москву, где встречались с группой «На-На» и Юрием Аксютой. Наверное, это романтическое вдохновение пришло именно после общения с такими талантливыми людьми. 

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