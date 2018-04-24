Слушай: начинающая певица Илона Калдре представила романтичный дуэт с Сергеем Суминым
24 апреля 2018 г., 17:53
Несколько дней назад Илона Калдре, периодически гастролирующая с известными русским певцом из Эстонии Сергеем Суминым, представила один из первых своих хитов, исполненный в дуэте с Сергеем. Получилось очень душевно и романтично.
Незадолго до премьеры Сергей и Илона вместе ездили в Москву, где встречались с группой «На-На» и Юрием Аксютой. Наверное, это романтическое вдохновение пришло именно после общения с такими талантливыми людьми.