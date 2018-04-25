А все так просто! Ученые назвали натуральный напиток, действующий как виагра

Гранатовый сок может стать аналогом виагры, заявили ученые, когда проверили полученные во время этого эксперимента данные. Об этом сообщили «24СМИ».

Для участия в испытаниях были отобраны добровольцы в возрасте от 21 до 64 лет. По заданию ученых мужчины на протяжении двух недель ежедневно пили сок граната. Это, как выяснилось впоследствии, может повышать в мужском организме уровень тестостерона, командующего в том числе и сексуальной активностью.

ФОТО: Ivanna Grigorova / PantherMedia / Ivanna Grigorova

«У мужчин перед началом эксперимента уровень тестостерона в крови был равен 16%. Этот показатель повысился в два раза после двух недель ежедневного приема гранатового сока», - сообщили авторы работы. Ученые добавили, что все испытуемые сообщили об усилении сексуального влечения.

Кроме того, питье сока благоприятно сказалось на здоровье мужчин в целом. Участники признались, что у них улучшился сон, а нервное напряжение из-за будничных стрессов заметно снизилось.

Отметим, что исследование, проводившееся до этого в стенах Университета в Эдинбурге, побудило специалистов заявить о том, что употребление гранатового сока существенно снижает риск факторов, которые способствуют дряхлению организма, истощению его ресурсов и преждевременной смерти.