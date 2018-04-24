вторник, 24 апреля 2018 г.
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Видео: располневшую Лолиту приняли за мужчину

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Лолита Милявская

ФОТО: Belinsky Yuri/ITAR-TASS

Накануне известная певица Лолита Милявская опубликовала видео, в котором поведала поклонникам о смешном случае. 

Китайские пограничники приняли ее за мужчину. Лолита рассказала о своем переходе через китайскую границу. Она поведала о том, что пограничник долго рассматривал ее паспорт, а потом куда-то ушел. Вернулся он с переводчиком, который спросил у певицы: «Ты женщина или мужчина?». Вопрос Милявскую повеселил и она ответила: «Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть». Это ввело китайцев в ступор и они задержали ее еще на пять минут. Эта история очень позабавила подписчиков певицы. Они оставили множество веселых комментариев. Хейтеры же решили, что Лолиту приняли за мужчину из-за ее веса, пишет 7d.org.ua.

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