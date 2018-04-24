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  • Джонни Депп отдыхает: 19-летний сын Рыбина и Сенчуковой стал высокооплачиваемой моделью

Джонни Депп отдыхает: 19-летний сын Рыбина и Сенчуковой стал высокооплачиваемой моделью Какой красавчик!

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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

ФОТО: Scanpix

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова очень гордятся своим сыном Василием. Молодой человек делает большие успехи в модельном бизнесе.

В Сети Василия Рыбина часто сравнивают с молодым Джонни Деппом. Ведь юноша очень похож на знаменитого актера. Сейчас сын Рыбина и Сенчуковой не только учится в Институте культуры и занимается музыкой, но и покоряет модельный бизнес.

По словам Виктора Рыбина, его сын знает себе цену и не будет сниматься, если ему не заплатят достаточную, по его мнению, сумму денег. «Некоторым молодым людям важно попасть на съемки, они готовы бесплатно работать. Вася у нас не такой. Он сразу спрашивает про гонорар», — рассказал артист порталу Sobesednik. Еще совсем недавно Василий даже не думал о карьере модели. Он хотел стать профессиональным спортсменом.

Молодой человек с детства занимался карате, но многочисленные травмы помешали ему развиваться в этом направлении. Зато теперь спортивная фигура очень помогает получать заказы на съемки в рекламе. Рыбин и Сенчукова признались корреспонденту портала, что спокойны за сына.

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