Джонни Депп отдыхает: 19-летний сын Рыбина и Сенчуковой стал высокооплачиваемой моделью

В Сети Василия Рыбина часто сравнивают с молодым Джонни Деппом. Ведь юноша очень похож на знаменитого актера. Сейчас сын Рыбина и Сенчуковой не только учится в Институте культуры и занимается музыкой, но и покоряет модельный бизнес.

A post shared by Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) on Feb 5, 2018 at 2:19am PST

По словам Виктора Рыбина, его сын знает себе цену и не будет сниматься, если ему не заплатят достаточную, по его мнению, сумму денег. «Некоторым молодым людям важно попасть на съемки, они готовы бесплатно работать. Вася у нас не такой. Он сразу спрашивает про гонорар», — рассказал артист порталу Sobesednik. Еще совсем недавно Василий даже не думал о карьере модели. Он хотел стать профессиональным спортсменом.