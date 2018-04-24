Канделаки впервые рассказала о романе с известным голливудским актером

Тина Канделаки приняла участие в Synergy Insight Forum. Телеведущая, которая обычно мало распространяется о своей личной жизни, поведала о неудавшемся романе со звездой голливудских боевиков Брюсом Уиллисом.

По словам Тины, все началось с того, что ей предложили сделать интервью с именитым актером для ее программы «Истории в деталях». Она рассказала, что ей практически каждый день звонили представители Уиллиса, но она вместе со своим продюсером думала, что ее просто разыгрывают. Когда Тине назначили встречу в ГЦКЗ «Россия», это, по ее признанию, окончательно убедило ее в нереальности происходящего.

«На встречу мы все-таки приехали. В итоге меня поставили в определенную точку. Я стою. Жду. Приезжает машина. Из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: Hi, Tina. How are you? И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке. Потом мы со съемочной группой рассказали Брюсу, что мы были уверены, что это розыгрыш. Брюс нас потом троллил, говорил: Ну сколько раз я спасал мир в вашем воображении?» – цитирует Тину Канделаки «Комсомольская правда».

Через несколько дней ей снова позвонили представители Брюса Уиллиса и сообщили, что голливудский актер покидает Россию и хочет с ней попрощаться. Канделаки поехала на свидание с артистом. «Он вышел ко мне и сказал: »Поехали со мной!« Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь», – завершила рассказ телеведущая.