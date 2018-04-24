Канделаки впервые рассказала о романе с известным голливудским актером

Актер предложил поехать с ним за границу, но Канделаки ответила отказом.
Тина Канделаки приняла участие в Synergy Insight Forum. Телеведущая, которая обычно мало распространяется о своей личной жизни, поведала о неудавшемся романе со звездой голливудских боевиков Брюсом Уиллисом.
По словам Тины, все началось с того, что ей предложили сделать интервью с именитым актером для ее программы «Истории в деталях». Она рассказала, что ей практически каждый день звонили представители Уиллиса, но она вместе со своим продюсером думала, что ее просто разыгрывают. Когда Тине назначили встречу в ГЦКЗ «Россия», это, по ее признанию, окончательно убедило ее в нереальности происходящего.
«На встречу мы все-таки приехали. В итоге меня поставили в определенную точку. Я стою. Жду. Приезжает машина. Из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: Hi, Tina. How are you? И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке. Потом мы со съемочной группой рассказали Брюсу, что мы были уверены, что это розыгрыш. Брюс нас потом троллил, говорил: Ну сколько раз я спасал мир в вашем воображении?» – цитирует Тину Канделаки «Комсомольская правда».
Через несколько дней ей снова позвонили представители Брюса Уиллиса и сообщили, что голливудский актер покидает Россию и хочет с ней попрощаться. Канделаки поехала на свидание с артистом. «Он вышел ко мне и сказал: »Поехали со мной!« Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь», – завершила рассказ телеведущая.
Позже на своей страничке в Instagram Тина призналась: «Я делилась историями, которые стали моими личными озарениями. Говорила о медных трубах в самом начале своей карьеры. О поражении, которое заставило меня сделать настоящий рывок и так много изменить в своей жизни. Рассказывала о знакомстве с Брюсом Уиллисом и интервью у Владимира Познера, научившим меня не изменять себе в любых обстоятельствах. Я говорила о том, что реакция на неудачу, отношение к ней является определяющим для любого человека. Любое поражение можно обратить в победу. Очень важно держаться себя, быть искренним и получать удовольствие от новых вызовов!» – заключила Канделаки.