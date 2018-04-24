Галерея: похороны Нины Дорошиной проходят в Москве

Зрительный зал заполнен людьми, которые разместились на сидячих местах и занимают проходы. К гробу, установленному на сцене, несут цветы, на проекторе демонстрируются фотографии Дорошиной, передает РИА Новости .

Отпевание пройдет в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Дорошина будет похоронена там же, рядом со своими родными.

Нина Дорошина с 1958 года служила в театре «Современник» до последних дней. На ее счету более 20 ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма «Любовь и голуби». Актриса преподавала в Щукинском училище. Актриса ушла из жизни 21 апреля в возрасте 83 лет, причиной смерти стали проблемы с сердцем.