вторник, 24 апреля 2018 г.
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Галерея: похороны Нины Дорошиной проходят в Москве

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В московском театре «Современник» во вторник проходи церемония прощания со знаменитой актрисой Ниной Дорошиной, которая умерла в минувшую субботу. Проводить артистку в последний путь пришли более 300 человек.

Зрительный зал заполнен людьми, которые разместились на сидячих местах и занимают проходы. К гробу, установленному на сцене, несут цветы, на проекторе демонстрируются фотографии Дорошиной, передает РИА Новости.

Отпевание пройдет в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Дорошина будет похоронена там же, рядом со своими родными.

Нина Дорошина с 1958 года служила в театре «Современник» до последних дней. На ее счету более 20 ролей в кино, самая известная из них — Надежда (жена Василия Кузякина) из фильма «Любовь и голуби». Актриса преподавала в Щукинском училище. Актриса ушла из жизни 21 апреля в возрасте 83 лет, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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