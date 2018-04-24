вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Андрей Разин из «Ласкового мая» ответил на каверзный вопрос

Андрей Разин из «Ласкового мая» ответил на каверзный вопрос

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Андрей Разин

ФОТО: скриншот

Группа «Ласковый май» выступила в Пензе, где на сцену вместе с лидером группы Андреем Разиным вышли Сергей Серков и Дмитрий Тревога. Разин спел хит коллектива «Белые розы» и получил от поклонников букет роз. Артист ответил на некоторые вопросы, которые интересуют его фанатов, пишет 7d.org.ua.

Андрей рассказал, что не был в Пензе со времен Советского Союза, а точнее с 1989 года. Певец также пролил свет на каверзный вопрос зрителей о его изменившемся внешнем виде, почему он так поправился. Артист объяснил, что он «Трижды был депутатом, а их хорошо кормят».

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