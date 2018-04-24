Андрей Разин из «Ласкового мая» ответил на каверзный вопрос

Андрей рассказал, что не был в Пензе со времен Советского Союза, а точнее с 1989 года. Певец также пролил свет на каверзный вопрос зрителей о его изменившемся внешнем виде, почему он так поправился. Артист объяснил, что он «Трижды был депутатом, а их хорошо кормят».