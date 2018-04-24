Андрей Разин из «Ласкового мая» ответил на каверзный вопрос
24 апреля 2018 г., 12:01
Группа «Ласковый май» выступила в Пензе, где на сцену вместе с лидером группы Андреем Разиным вышли Сергей Серков и Дмитрий Тревога. Разин спел хит коллектива «Белые розы» и получил от поклонников букет роз. Артист ответил на некоторые вопросы, которые интересуют его фанатов, пишет 7d.org.ua.
Андрей рассказал, что не был в Пензе со времен Советского Союза, а точнее с 1989 года. Певец также пролил свет на каверзный вопрос зрителей о его изменившемся внешнем виде, почему он так поправился. Артист объяснил, что он «Трижды был депутатом, а их хорошо кормят».