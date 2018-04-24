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  • Фото: 39-летняя Кейт Хадсон снялась беременной в бикини

Фото: 39-летняя Кейт Хадсон снялась беременной в бикини

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ФОТО: Jordan Strauss / AP

В начале апреля стало известно, что 39-летняя Кейт Хадсон ждет ребенка.

Недавно Кейт Хадсон поделилась трогательным видео, в котором рассекретила пол ребенка, а теперь обнародовала фото со слегка округлившимся животом.

«Ты выглядишь потрясающе! Поздравляю!», «Скоро будет малыш», «Спасибо, Кейт, что делишься такими красивыми кадрами своей растущей семьи», «Твои детки должны гордиться тобой, ты такая красавица», «Ты правда беременна? Я во время беременности выглядела как шарик», - пишут поклонники.

ФОТО: Scanpix / Instagram

С отцом своего будущего ребенка Дэнни Фудзикавой актриса знакома с детства. Известно, что Кейт воспитывает 14-летнего сына Райдера от музыканта Криса Робинсона и 6-летнего Бингема от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

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