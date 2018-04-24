В Сети появилось фото Марьянова в роли Горбачева, которую не увидят зрители

В интернете опубликовали редкие снимки, на которых ушедший из жизни в прошлом году актер Дмитрий Марьянов запечатлен в образе первого президента СССР Михаила Горбачева в сериале «Операция Махаббат». Премьера проекта состоялась накануне на канале «Россия 1», но сцены с Марьяновым было решено из картины убрать.

По словам представителей компании Star Media, снимавшей проект, сериал был представлен в полной и сокращенной версиях. В результате телеканал выбрал девятисерийную версию без героя Марьянова.

«У него очень харизматичная, но не глав­ная роль, сюжетная линия не пострадала. Возможно, после премьеры сериал купит кто-то другой, и зрители увидят все 12 серий», - цитирует StarHit представителя организации.

ФОТО: facebook

Ранее снимок Марьянова в образе Горбачева опубликовала в своем Facebook теперь уже его вдова Ксения Бик, приезжавшая на съемочную площадку проекта вместе со своей дочерью Анфисой.