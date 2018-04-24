После переезда из Эстонии певицу Ирину Понаровскую не узнали поклонники

Коллеги по сцене неоднократно делились своими версиями о том, куда же пропала одна из самых популярных в советское время певиц Ирина Понаровская. Артисты сходятся во мнении, что она не смогла вынести критику в свой адрес и повышенное внимание со стороны общественности.

Последние несколько лет знаменитость жила в Эстонии, но, как оказалось, сейчас вернулась в Россию.

Ирина обосновалась в Санкт-Петербурге. Недавно исполнительница хита «Рябиновые бусы» кардинально изменила внешность. Любительница дерзких укладок решилась на смелое окрашивание — теперь у нее розово-пепельный цвет волос.

ФОТО: Instagram

Новый образ Понаровской очень понравился интернет-пользователям, увидевшим ее свежее фото в соцсетях. «Мы придали волосам розово-бежевый оттенок, чтобы подчеркнуть фарфоровую кожу и голубые глаза. Она шикарно выглядит. Еще даст фору многим молодым девушкам», — рассказала еженедельнику Starhit стилист по имени Мария, которая трудилась над преображением певицы.