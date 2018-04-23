Умер музыкант из «Сектора Газа»
23 апреля 2018 г., 18:17
В Воронеже скончался бывший бас-гитарист группы «Сектор Газа» Сергей Тупикин. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
«Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля», — рассказал он.
Музыканту было 53 года. Причина смерти не уточняется, пишет Lenta.ru.
Тупикин играл на концертах в составе «Сектора Газа» с 1989 по 1993 год. Он также исполнял гитарные партии в студии с 1988 по 1989 год.