Видео: Бейонсе упала во время концерта вместе со своей сестрой
23 апреля 2018 г., 16:25
Американская певица Бейонсе упала на сцене во время своего второго выступления на фестивале Coachella. Видеозапись появилась в Twitter.
Another fave moment was when Bey tried to pick up Solange and they fell lol pic.twitter.com/VWhkJqHXqS— queen miskeen (@agerenesh) April 22, 2018
Артистка пыталась обнять свою сестру, исполнительницу Соланж Ноулз, но они вместе свалились на пол. Сестры вышли из положения, легли на спину и начали барахтаться, после чего рассмеялись. Публика поддержала певиц.