понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Видео: Бейонсе упала во время концерта вместе со своей сестрой

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Бейонсе и Jay Z.

ФОТО: Mason Poole/AP

Американская певица Бейонсе упала на сцене во время своего второго выступления на фестивале Coachella. Видеозапись появилась в Twitter.

Артистка пыталась обнять свою сестру, исполнительницу Соланж Ноулз, но они вместе свалились на пол. Сестры вышли из положения, легли на спину и начали барахтаться, после чего рассмеялись. Публика поддержала певиц.

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