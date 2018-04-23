Анжелика Варум и Леонид Агутин приедут в Таллинн 9 мая Розыгрыш билетов внутри!
23 апреля 2018 г., 14:39
TCC представляют грандиозный прибалтийский тур самой известной и элегантной пары российской эстрады — Леонида Агутина и Анжелики Варум.
Дуэт, ставший символом любви, представит новую концертную программу! 9 мая музыкальный вечер этой звездной семьи состоится в Таллинне, в концертном доме Alexela.
Самая романтичная и элегантная пара российской эстрады отправляется в грандиозный прибалтийский тур с новой концертной программой! На концерте вы сможете насладиться любимыми хитами творческого союза, записанными в течение долгих лет.
ВНИМАНИЕ! Для своих читателей Limon.ee разыгрывает билеты на концерт Агутина и Варум. Условия игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Имя победителя мы назовем в следующую среду, 2 мая.