Анжелика Варум и Леонид Агутин приедут в Таллинн 9 мая

Дуэт, ставший символом любви, представит новую концертную программу! 9 мая музыкальный вечер этой звездной семьи состоится в Таллинне, в концертном доме Alexela.

Самая романтичная и элегантная пара российской эстрады отправляется в грандиозный прибалтийский тур с новой концертной программой! На концерте вы сможете насладиться любимыми хитами творческого союза, записанными в течение долгих лет.