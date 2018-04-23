понедельник, 23 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
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  • Анжелика Варум и Леонид Агутин приедут в Таллинн 9 мая

Анжелика Варум и Леонид Агутин приедут в Таллинн 9 мая Розыгрыш билетов внутри!

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ФОТО: Pressifoto

TCC представляют грандиозный прибалтийский тур самой известной и элегантной пары российской эстрады — Леонида Агутина и Анжелики Варум. 

Дуэт, ставший символом любви, представит новую концертную программу! 9 мая музыкальный вечер этой звездной семьи состоится в Таллинне, в концертном доме Alexela.

Самая романтичная и элегантная пара российской эстрады отправляется в грандиозный прибалтийский тур с новой концертной программой! На концерте вы сможете насладиться любимыми хитами творческого союза, записанными в течение долгих лет.

ВНИМАНИЕ! Для своих читателей Limon.ee разыгрывает билеты на концерт Агутина и Варум. Условия игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Имя победителя мы назовем в следующую среду, 2 мая.

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