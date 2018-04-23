понедельник, 23 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Wake Me Up на колоколах: звонарь церкви сыграла хиты диджея Avicii

Wake Me Up на колоколах: звонарь церкви сыграла хиты диджея Avicii

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Звонарь колокольни Домского собора в голландском городе Утрехте Мальгоша Фибих исполнила главные хиты шведского диджея и продюсера Тима Берглинга, выступавшего под псевдонимом Avicii — Wake Me Up, Hey Brother и Without You.

Неоднократная победительница международных конкурсов звонарей, 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих в прошлом году также почтила память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, а в позапрошлом — Дэвида Боуи. В 2014 году Фибих вместе с двумя пианистами исполнила целый концерт, состоящий из песен группы ABBA.

Напомним, 28-летнего Avicii нашли мeртвым в Омане в пятницу, 20 апреля. Полиция не нашла следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Ранее тысячи людей собрались на площади Сергеля в Стокгольме, чтобы почтить память шведского диджея.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ