Wake Me Up на колоколах: звонарь церкви сыграла хиты диджея Avicii

Неоднократная победительница международных конкурсов звонарей, 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих в прошлом году также почтила память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, а в позапрошлом — Дэвида Боуи. В 2014 году Фибих вместе с двумя пианистами исполнила целый концерт, состоящий из песен группы ABBA.