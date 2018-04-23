Wake Me Up на колоколах: звонарь церкви сыграла хиты диджея Avicii

Звонарь колокольни Домского собора в голландском городе Утрехте Мальгоша Фибих исполнила главные хиты шведского диджея и продюсера Тима Берглинга, выступавшего под псевдонимом Avicii — Wake Me Up, Hey Brother и Without You.
Неоднократная победительница международных конкурсов звонарей, 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих в прошлом году также почтила память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, а в позапрошлом — Дэвида Боуи. В 2014 году Фибих вместе с двумя пианистами исполнила целый концерт, состоящий из песен группы ABBA.
Напомним, 28-летнего Avicii нашли мeртвым в Омане в пятницу, 20 апреля. Полиция не нашла следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Ранее тысячи людей собрались на площади Сергеля в Стокгольме, чтобы почтить память шведского диджея.