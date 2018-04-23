понедельник, 23 апреля 2018 г.
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Татьяна Навка празднует пополнение в семье

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ФОТО: Instagram

Спортсменка поделилась важной новостью в социальных сетях. 

Как оказалось, Татьяна Навка стала тетей. По-видимому, младшая сестра знаменитой фигуристки Наталья родила ребенка. Счастливая молодая женщина принимает поздравления от родных и близких, пишет Strahit.

43-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила радостную новость. Спортсменка и ее близкие празднуют пополнение в семье. Судя по всему, младшая сестра звезды Наталья родила ребенка. Татьяна обожает проводить время с очаровательным малышом, а трехлетняя Надя ей помогает. Знаменитость поделилась трогательной фотографией, на которой девочка нянчится с двоюродным братиком или сестренкой.

«А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей», – поделилась Татьяна в микроблоге.

Многочисленные поклонники Навки засыпали ее поздравлениями в социальных сетях. Они пожелали новорожденному малышу расти здоровым и счастливым. По мнению фанатов Татьяны, она станет прекрасной тетей, а Надя будет брать с мамы пример. «Ура!», «Звучит прекрасно», «Кто появился? Фигурист или фигуристка?», «И нянька есть», «Радость-то какая», – комментировали подписчики микроблога знаменитости.

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