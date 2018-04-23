Смешной Энтони Хопкинс оказался страшнее маньяка Ганнибала Лектера

Актер Энтони Хопкинс опубликовал видео, на котором он кривляется на камеру. Кадры размещены в Twitter-аккаунте артиста.

На полуминутном ролике Хопкинс под музыку машет руками, трясет головой и строит рожи. Видео сопровождается подписью «Вот что случается, когда ты весь в работе и нет времени поиграть».