Смешной Энтони Хопкинс оказался страшнее маньяка Ганнибала Лектера
23 апреля 2018 г., 12:45
Актер Энтони Хопкинс опубликовал видео, на котором он кривляется на камеру. Кадры размещены в Twitter-аккаунте артиста.
Актер Энтони Хопкинс опубликовал видео, на котором он кривляется на камеру. Кадры размещены в Twitter-аккаунте артиста.
На полуминутном ролике Хопкинс под музыку машет руками, трясет головой и строит рожи. Видео сопровождается подписью «Вот что случается, когда ты весь в работе и нет времени поиграть».
This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018