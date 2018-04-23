понедельник, 23 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Смешной Энтони Хопкинс оказался страшнее маньяка Ганнибала Лектера

Смешной Энтони Хопкинс оказался страшнее маньяка Ганнибала Лектера

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ФОТО: Rights Managed / ORION PICTURES / Ronald Grant Ar/Scanpix

Актер Энтони Хопкинс опубликовал видео, на котором он кривляется на камеру. Кадры размещены в Twitter-аккаунте артиста.

Актер Энтони Хопкинс опубликовал видео, на котором он кривляется на камеру. Кадры размещены в Twitter-аккаунте артиста.

На полуминутном ролике Хопкинс под музыку машет руками, трясет головой и строит рожи. Видео сопровождается подписью «Вот что случается, когда ты весь в работе и нет времени поиграть».

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