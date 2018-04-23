понедельник, 23 апреля 2018 г.
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  • 19-летняя дочь Славы поделилась горячим снимком топлес

19-летняя дочь Славы поделилась горячим снимком топлес

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Певица Слава

ФОТО: Scanpix

Девушка восхитила поклонников чувственной фотосессией. На резонансном кадре, который появился в социальных сетях, Александра Морозова позирует полуобнаженной. 

Сама Слава пока никак не прокомментировала смелый эксперимент дочери.

В январе этого года старшая дочь певицы Славы Александра Морозова отметила день рождения. Ей исполнилось 19 лет. Известно, что девушка мечатет стать актрисой и получает образование в Высшем театральном училище имени Щепкина.

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