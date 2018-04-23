19-летняя дочь Славы поделилась горячим снимком топлес
23 апреля 2018 г., 11:56
Девушка восхитила поклонников чувственной фотосессией. На резонансном кадре, который появился в социальных сетях, Александра Морозова позирует полуобнаженной.
Сама Слава пока никак не прокомментировала смелый эксперимент дочери.
В январе этого года старшая дочь певицы Славы Александра Морозова отметила день рождения. Ей исполнилось 19 лет. Известно, что девушка мечатет стать актрисой и получает образование в Высшем театральном училище имени Щепкина.