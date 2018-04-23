Weekend Festival Baltic подтвердил последнего участника

16-18 августа 2018 года на побережье города Пярну пройдет летний грандиозный проект Weekend Festival Baltic, который подтвердил еще одного (последнего) хедлайнера. Им стали, пожалуй, один из самых известных электронщиков — британский музыкальный коллектив The Prodigy, которые за свою историю продали более 30 миллионов записей по всему миру, выиграли множество призов.
Также лайнап пополнился такими именами, как Zhu, Andy C, Brennan Heart, Malaa, Lemon Fight, Madison Mars, Syn Cole, Lemaitre, Púr Múdd, Rämmar dj, Andres Puusepp & Andres Aljaste и Relanex.
The Prodigy слыл новаторской и культовой группой мировой танцевальной музыки в течение почти трех десятилетий. Успех группы начался с самого первого альбома «Experience», который сразу же стал платиновым. Синглы с альбома, такие как «Charly», «Everybody in the Place», «Fire», «Jericho», «Out of Space» сразу возвели группу в лидеры мирового рейва. Альбом «Music for the Jilted Generation» критики приняли довольно вяло, но пластинка имела хороший коммерческий успех во многих странах по всему миру, включая Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.
Самый большой прорыв The Prodigy произошел в эпоху выпуска альбома «Fat of the Land», который завоевал лидерство как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. Хиты альбома «Firestarter», «Breathe», «Smack My Bitch Up» были глотком свежего воздуха в те дни, но и даже сегодня они актуальны, как никогда
The Prodigy окрестили «крестным отцом» рейва. The Prodigy также считается пионером жанра Big Beat, наряду с группами The Chemical Brothers и Fatboy Slim. The Prodigy завоевал множество наград, в том числе две Brit Awards, три MTV Video Music Awards, две награды от Kerrang!, пять MTV Europe Music Awards и другие.
Ранее организаторы фестиваля подтвердили следующих участников: 5miinust, A boogie wit da hoodie, AC Slater, Afrojack, Alan Walker, Arop, Axwell/\Ingrosso, Big Shaq, Bombossa Brothers, Brooks, David Guetta, Desiigner, Don Diablo, Galantis, Hardwell, Headhunterz, Kert Klaus, Kygo, Martin Jensen, Martin Solveig, Moksi, Netsky, Oliver Heldens, Post Malone, Proteus, R3hab, Sigma, Slushii, $uicideboy$, Swanky Tunes, The Second Level, Tujamo, Tungevaag & Raaban и Ynb Nahmir. Новых исполнителей опубликуют уже 30 апреля.
Также в этом году, в дополнение к богатой программе на мероприятии, фестиваль предложит посетителям множество достопримечательностей, и, конечно же, палаточный городок. В этом году на красивейшем пляже в Пярну будет 4 сцены с массивным звуком и светом, на которых в течение 3 дней выступят более 70 артистов.
Билеты на фестиваль в продаже на сайте Weekendbaltic и в пунктах Piletilevi.