Фото: актриса Елена Захарова в кружевных штанах поразила безвкусицей

Фотография была сделана во время fashion-шоу итальянской марки Twinset Milano. Захарова выбрала для яркого мероприятия весьма интересный образ.

«Наряд Захаровой, который явно отсылает к безвкусным 90-м годам, пестрит декоративными элементами, которые абсолютно не сочетаются между собой», – с ходу разнесла артистку Рязанкина. Больше всего актрисе досталось за кружевные штаны и леопардовые вставки на куртке.

«Топ в бельевом стиле также вызывает много вопросов: он не смотрится с тяжелой кожаной курткой и плотными брюками», – добавила эксперт. По ее словам, образ в целом получился перегруженным, если даже не гротескным.

«И прекрасно иллюстрирует то, как одеваться не нужно», – вынесла вердикт Рязанкина.

Специалист дала Захаровой несколько советов. По ее словам, выбирая образ, ей следовало остановиться на какой-то одной яркой детали.

«Если в наряде присутствует кружево, то к нему нужно подобрать нейтральное обрамление», – цитирует Рязанкину Dni со ссылкой на Teleprogramma. В противном случае существует определенный риск сделать внешний вид по-настоящему колхозным, считает эксперт.

Примечательно, что поклонники Захаровой не заметили в наряде ничего необычного. Актриса буквально ослепила их своей красотой. «Девушка – весна! Яркая и неотразимая, как всегда!» – пишут фанаты на просторах социальной сети Instagram.