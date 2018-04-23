Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали
23 апреля 2018 г., 10:51
Стало известно о том, что Кейт Миддлтон доставили в роддом. Совсем скоро супруга прица Уильяма подарит жизнь их третьему ребенку.
В распространенном заявлении Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини Кейт и ее супруга, принца Уильяма, сообщается о том, что беременную герцогиню Кембриджскую экстренно доставили в роддом. Очевидно, что у Кейт началась родовая деятельность.
«Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток», – сообщается в официальном заявлении.