понедельник, 23 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Какой кадр! Президент Керсти Кальюлайд встретилась с Эштоном Катчером

Какой кадр! Президент Керсти Кальюлайд встретилась с Эштоном Катчером

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: SANDER ILVEST/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

На ежегодном форуме Sedona президент Эстонии пообщалась с известным голливудским актером Эштоном Катчером. Фотографией Керсти Кальюлайд поделилась в своем Twitter, со ссылкой на телевизионную программу Катчера «Подстава» (англ. Punk'd).

Форум Sedona представляет собой ежегодное собрание института Маккейна, на котором лидеры различных государств, руководители высокого уровня, общественные активисты и эксперты обсуждают возможные варианты решения насущных проблем.

В этом году Эштон Катчер участвовал в дебатах на международном форуме Sedona на темы о жестоком обращении с детьми, проституции и торговле людьми, а также жестоком обращении с детьми в интернете.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ