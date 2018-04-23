Какой кадр! Президент Керсти Кальюлайд встретилась с Эштоном Катчером

На ежегодном форуме Sedona президент Эстонии пообщалась с известным голливудским актером Эштоном Катчером. Фотографией Керсти Кальюлайд поделилась в своем Twitter, со ссылкой на телевизионную программу Катчера «Подстава» (англ. Punk'd).
Форум Sedona представляет собой ежегодное собрание института Маккейна, на котором лидеры различных государств, руководители высокого уровня, общественные активисты и эксперты обсуждают возможные варианты решения насущных проблем.
В этом году Эштон Катчер участвовал в дебатах на международном форуме Sedona на темы о жестоком обращении с детьми, проституции и торговле людьми, а также жестоком обращении с детьми в интернете.
Punk'd @aplusk in #Sedona. (Do you ever get tired of that joke?) pic.twitter.com/lVUQznoDMa— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) April 22, 2018