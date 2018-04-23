За день до смерти: опубликовано последнее фото диджея Avicii

В распоряжение СМИ попала фотография всемирно известного диджея Avicii, скончавшегося 20 апреля в возрасте 28 лет. Снимок был сделан за день до его смерти, пишет издание TMZ.
На снимке музыкант выглядит вполне счастливым и здоровым. В руках у диджея - бокал. Был ли в нем алкоголь, неизвестно.
Снимок был сделан в Маскате, Оман, на курорте Мускат-Хиллз. Как сообщал УНИАН, шведский ди-джей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный, как Avicii, скончался в Омане 20 апреля в возрасте 28 лет. В течение нескольких лет Avicii страдал от острого панкреатита, который повлекло за собой чрезмерное употребление алкоголя. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендицит.
Avicii Seen On Yacht with Drink in Hand Day Before Death https://t.co/YJHOyRtps2— TMZ (@TMZ) April 22, 2018
Avicii был одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes и входил в тридцатку самых богатых музыкантов моложе 30 лет.