За день до смерти: опубликовано последнее фото диджея Avicii

На снимке музыкант выглядит вполне счастливым и здоровым. В руках у диджея - бокал. Был ли в нем алкоголь, неизвестно.

Снимок был сделан в Маскате, Оман, на курорте Мускат-Хиллз. Как сообщал УНИАН, шведский ди-джей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный, как Avicii, скончался в Омане 20 апреля в возрасте 28 лет. В течение нескольких лет Avicii страдал от острого панкреатита, который повлекло за собой чрезмерное употребление алкоголя. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендицит.