воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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Обычный пот может быть сигналом серьезного заболевания

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ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

С потоотделением принято бороться, но сейчас речь не о гигиене. Если пот вдруг обилен или неприятно пахнет – это может быть неспроста, передает Сегодня.

Специалисты рассказали о том, симптомом каких нарушений может оказаться человеческий пот. Иногда пот сигналит о начавшейся онкологии, и это лишний раз доказывает, почему полезно быть внимательным к своему телу.

Гипергидроз. Обильный пот при гипергидрозе – это следствие чрезмерной стимуляции нервов, регулирующих работу потовых желез. Почему так происходит, загадка. Но замечено: гипергидроз нередко наблюдается у членов одной семьи.

Падение уровня сахара в крови. В этом случае тоже выступает обильный пот, также может ощущаться похолодание и липкость кожи в районе затылка рядом с волосами, учащенное сердцебиение, дрожь, тошнота, головокружение, расплывчатое зрение.

Низкий уровень сахара наносит вред, в первую очередь, мозгу. Причиной такого снижения может быть диабет, переутомление. Нормой считается показатель сахара на уровне 3,3 – 5,5 ммоль/л.

Беременность или менопауза. Для них также типична усиленная потливость, причем имеющая место в совершенно нетипичных для потоотделения обстоятельствах. Нарушения выделения пота в этих случаях связано со спецификой эндокринной системы, вырабатывающей гормоны для всего организма. На ее особенности влияют генетика, вес, некоторые привычки.

Лимфома и болезнь Паркинсона. Пот сверх обычного может быть сигналом тела этих заболеваний. Лимфома – это рак лимфатической системы, поражающий клетки-лимфоциты, важные для иммунитета. Почему у заболевших лимфомой людей обильно вырабатывается пот, пока точно не известно.

Стресс. "Больные" нервы активизируют потовые железы подмышек, при этом пот производят апокринные железы, которые действуют только на определенных участках тела и обладают особым составом. Выделяемый ими пот источает неприятный запах.

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