Галерея: в США прощаются с бывшей первой леди Барбарой Буш

В здании библиотеки Техасского университета A&M, которая носит имя Джорджа Буша-старшего, прошла церемония прощания для родственников покойной. В ней также приняла участие супруга нынешнего хозяина Белого Дома, Мелания Трамп. Сам Дональд Трамп отказался от посещения церемонии, чтобы не помешать родственникам повышенными мерами безопасности.