Еще одно пополнение в королевской семье: сестра Кейт Миддлтон беременна!

Радостными новостями Пиппа и Джеймс с родными и близкими друзьями поделились на прошлой неделе, сразу же после планового узи, которое показало срок беременности 12 недель.

По словам друга семьи, первыми, кому Пиппа рассказала о своей беременности, были ее сестра, а также родители Кэрол и Майкл. И только потом она сообщила мужу.

Одной из первых о беременности Пиппы узнала ее сестра Кейт Миддлтон. И она пришла в восторг от этой новости, передает Сплетник.

Первенец пары должен появиться на свет в октябре. Как рассказал все тот же источник из окружения супругов, Пиппа и Джеймс давно хотели завести детей, а в первые несколько месяцев брака эта тема обсуждалась все чаще.

После свадьбы они поняли, что пришло время расширить свою семью.