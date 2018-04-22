Эстонская актриса Эве Киви: «Что эта старая бабка сюда лезет!?»

«В Москве как актриса я чувствовала себя абсолютно удовлетворительно, мне нравилось все, что касалось культуры и фильмов», - сказала 79-летняя Эве Киви, вспоминая свое прошлое. «А вот в Эстонии было хуже, хотя я здесь реже бывала», - добавила она.