Эстонская актриса Эве Киви: «Что эта старая бабка сюда лезет!?»

В недавнем интервью Õhtulehelt эстонская актриса Эве Киви сказала, что она чувствует разочарование, смотря на некоторых киноактеров, ведь ей кажется, что она сама неплохо сыграла бы эту роль.
«В Москве как актриса я чувствовала себя абсолютно удовлетворительно, мне нравилось все, что касалось культуры и фильмов», - сказала 79-летняя Эве Киви, вспоминая свое прошлое. «А вот в Эстонии было хуже, хотя я здесь реже бывала», - добавила она.
Сейчас, как признается Эве Киви, многих актрис в современном кино она с легкостью могла бы заменить, тем более, что они – «старые толстые громадины».
Напомним, Эве Киви снялась примерно в 50 фильмах, одна из ее самых успешных и громких работ – участие в съемке картины «Последняя реликвия».
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