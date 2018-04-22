А где попа? Роза Сябитова показала откровенное фото с любовником, но фанаты обратили внимание на кое-что другое…

Снимок появился на личной странице Сябитовой в социальной сети Instagram. "Годы, любовников и бокалы вина – это то, что не следует подсчитывать." Итальянская пословица. Как это верно!" – подписала публикацию она.

Судя по всему, фотография была сделана на курорте. Сябитова позировала в купальнике, а ее любовник демонстрировал накаченный торс.

A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on Apr 21, 2018 at 12:59am PDT

Многие пользователи обратили внимание на фигуру ведущей. Ее буквально засыпали комментариями с критикой. "Ракурс не удачный, полное отсутствие пятой точки, или увольте фотографа или спорт вам в помощь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из участников обсуждения. "Сиси сделали, а про попу забыли?" – вопрошает второй.

Другие подметили, что оголиться стоило спутнику Сябтовой, а не ей. "А где попа?", "Лучше бы он был без джинс , а вам бы как раз одеть надо было бы", – подметил комментатор. "Как ее не одевай, выглядит как деревня", – вынес вердикт другой.

Напомним, что Сябитова дважды состояла в браке. Ее первый муж Михаил Сябитов умер от инфаркта в 1993 году.