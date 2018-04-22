Бывшая девушка Avicii эмоционально отреагировала на смерть возлюбленного

Бывшая девушка умершего шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, Эмили Голдберг, эмоционально отреагировала на его внезапную смерть, передает Русский TVNET.
Соответствующую публикацию она разместила в своем Instagram.
"«Давай, малыш, не сдавайся. Выбери меня, и я покажу тебе любовь». Это строки из песни, которые Тим написал для меня. Мне жаль, что я не смогла им соответствовать. В течение двух лет мы были вместе, он был моим ближайшим наставником и моим лучшим другом. Теперь я не могу смотреть на Медведя, зная, что больше не увижу его лицо снова. Я все еще собираю свои мысли и благодарю вас за все ваши добрые слова и тексты. Разбудите меня, когда все закончится, потому что я не хочу, чтобы это было реальностью", – прокомментировала смерть бывшего возлюбленного девушка.
Эмили и популярный музыкант были вместе 2 года.
Как уже сообщал наш портал, возможной причиной смерти диджея 28-летнего Avicii стал острый панкреатит, вызванный в том числе и злоупотреблением алкоголем.
4 года назад Avicii перенес операции по удалению аппендикса и желчного пузыря. 2 года назад в интервью он рассказывал, что испытывает тяжелую психологическую нагрузку из-за своего успеха.
При этом Daily Mail отмечает, что в Омане, где выступал и позже скончался исполнитель, он выглядел счастливым.
Официальной информации о причине смерти пока нет.
20 апреля Тим Берглинг был обнаружен мертвым в оманской столице Маскат.