Бывшая девушка Avicii эмоционально отреагировала на смерть возлюбленного

"«Давай, малыш, не сдавайся. Выбери меня, и я покажу тебе любовь». Это строки из песни, которые Тим написал для меня. Мне жаль, что я не смогла им соответствовать. В течение двух лет мы были вместе, он был моим ближайшим наставником и моим лучшим другом. Теперь я не могу смотреть на Медведя, зная, что больше не увижу его лицо снова. Я все еще собираю свои мысли и благодарю вас за все ваши добрые слова и тексты. Разбудите меня, когда все закончится, потому что я не хочу, чтобы это было реальностью", – прокомментировала смерть бывшего возлюбленного девушка.