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Бывшая девушка Avicii эмоционально отреагировала на смерть возлюбленного

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Бывшая девушка умершего шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, Эмили Голдберг, эмоционально отреагировала на его внезапную смерть, передает Русский TVNET.

Соответствующую публикацию она разместила в своем Instagram.

"«Давай, малыш, не сдавайся. Выбери меня, и я покажу тебе любовь». Это строки из песни, которые Тим написал для меня. Мне жаль, что я не смогла им соответствовать. В течение двух лет мы были вместе, он был моим ближайшим наставником и моим лучшим другом. Теперь я не могу смотреть на Медведя, зная, что больше не увижу его лицо снова. Я все еще собираю свои мысли и благодарю вас за все ваши добрые слова и тексты. Разбудите меня, когда все закончится, потому что я не хочу, чтобы это было реальностью", – прокомментировала смерть бывшего возлюбленного девушка.

Эмили и популярный музыкант были вместе 2 года.

Как уже сообщал наш портал, возможной причиной смерти диджея 28-летнего Avicii стал острый панкреатит, вызванный в том числе и злоупотреблением алкоголем.

4 года назад Avicii перенес операции по удалению аппендикса и желчного пузыря. 2 года назад в интервью он рассказывал, что испытывает тяжелую психологическую нагрузку из-за своего успеха.

При этом Daily Mail отмечает, что в Омане, где выступал и позже скончался исполнитель, он выглядел счастливым.

Официальной информации о причине смерти пока нет.

20 апреля Тим Берглинг был обнаружен мертвым в оманской столице Маскат.

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