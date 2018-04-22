Суд дал условный срок учительнице за секс с учениками: за нее вступились их родители

Это необычно мягкое наказание за такое преступление в США. Дело в том, что на этот раз за женщину вступились не только коллеги, но и родители одной из жертв.

В США за секс с учениками и женщины, и мужчины получают реальные сроки.

Исключением стал случай Мейдлин Маркс, 24-летней учительницы в одной из средних школ штата Огайо. Как сообщает местное бюро канала ABC, судья в ее случае вынес неожиданно мягкий приговор, настолько, что даже вызвал неодобрение у некоторых зрителей на процессе.

Всё началось осенью 2017 года. Тогда Мейдлин было 23 года, она устроилась учителем на подмену в среднюю школу Кеттеринг-Фейрмонт в округе Монгомери. В ноябре по школе в течение дня разошлись фотографии Мейдлин в обнаженном виде. Ученики делились фото в соцсетях, и за несколько часов их увидели десятки подростков.

В тот же день полиция забрала женщину прямо с уроков: ее задержали, а еще через день предъявили обвинение в сексуальном преступлении. Несколько человек, которые пересылали фотографии, заявили полиции, что учительница занималась сексом с двумя учениками.

В итоге выяснилось следующее: Мейдлин Маркс как минимум однажды занималась оральным сексом с одним 17-летним учеником, а также совершила обычный акт с другим 16-летним подростком. Происходило всё за пределами школы. Также она отправляла ученикам свои фото в обнажённом виде.

Прокурор просил шесть лет тюрьмы: именно таков средний срок за подобные преступления в штате Огайо. Однако суд учел полное признание вины и глубокое раскаяние подсудимой. На суде Мейдлин Маркс сказала:

«Я не могу словами выразить, до какой степени я сожалею о том, что сделала со своими жертвами и их семьями. Простите меня!», - сказала она.

Важную роль сыграли и письма из школы в её поддержку. Судья Стивен Дейнок сообщил, что получил 38 письменных заявлений родителей от сотрудников. Одно из писем написали родители 16-летнего парня, с которым учительница занималась сексом. Как ни странно, они попросили судью назначить условное наказание.

Судья, оглашая приговор, заявил: «Суд считает, что подсудимая едва ли повторит содеянное. Важнейшую роль для суда играет то, что мисс Маркс показала искреннее раскаяние в преступлении. Мы желаем тебе успешно пройти испытательный срок и соблюдать все наложенные ограничения».

Мейдлин Маркс была признана сексуальным насильником третьей степени. Девушка никогда больше не сможет работать в школе, в течение всей жизни при устройстве на работу она должна будет обязательно указывать, что была осуждена за сексуальное насилие. В течение условного срока Маркс должна будет каждые три месяца отмечаться у инспектора и уведомлять власти о перемене места жительства.

Такое наказание может показаться довольно суровым, но оно не идет ни в какое сравнение с приговором, который вынесли учительнице Дженнифер Фитчер примерно за такое же преступление в 2015 году: она получила 22 года тюрьмы. Правда, в ее случае речь шла о 37 случаях сексуальных контактов с несколькими учениками, а кроме того, как решил суд, женщина не выразила раскаяния.