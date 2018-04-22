Горожанина достали плохие дороги, и он придумал оригинальный способ борьбы с ямами

На фотографиях и правда видно много раз залатанный асфальт, кое-где его вовсе нет, зато вокруг щедро рассыпаны ямы — будто местная достопримечательность. Нервы у неизвестного жителя сдали. И шаловливый "хулиган" вооружился желтой краской и с помощью нее намекнул, что дороги в городе действительно хреновые.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Каждая выбоина старательно заключена в контур в виде мужского полового органа, что в совокупности напоминает причудливый узор. Ну или детские каракули. Видимо, именно вариации слова "член" в его нецензурном варианте чаще всего и произносил "мститель", когда наслаждался здесь поездками.

Добьётся ли таинственный граффитист таким способом своей цели, неизвестно. Зато он уже стал местным героем, его всячески поддерживают пользователи соцсетей, у которых тоже, видимо, наболело. Один из них даже предложил устроить что-то подобное в своём городке.

"Мы должны сделать что-то похожее с нашими ужасными ямами!", - пишет один из пользователей Сети.