воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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Горожанина достали плохие дороги, и он придумал оригинальный способ борьбы с ямами ФОТО!

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Проблема плохих дорог беспокоит людей во всех уголках земли. Отчаявшийся житель городка Хаверхилл, графство Суффолк, Англия, тоже с ней столкнулся и по-своему решил привлечь внимание властей, передает Лайф.

На фотографиях и правда видно много раз залатанный асфальт, кое-где его вовсе нет, зато вокруг щедро рассыпаны ямы — будто местная достопримечательность. Нервы у неизвестного жителя сдали. И шаловливый "хулиган" вооружился желтой краской и с помощью нее намекнул, что дороги в городе действительно хреновые.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Каждая выбоина старательно заключена в контур в виде мужского полового органа, что в совокупности напоминает причудливый узор. Ну или детские каракули. Видимо, именно вариации слова "член" в его нецензурном варианте чаще всего и произносил "мститель", когда наслаждался здесь поездками.

Добьётся ли таинственный граффитист таким способом своей цели, неизвестно. Зато он уже стал местным героем, его всячески поддерживают пользователи соцсетей, у которых тоже, видимо, наболело. Один из них даже предложил устроить что-то подобное в своём городке.

"Мы должны сделать что-то похожее с нашими ужасными ямами!", - пишет один из пользователей Сети.

"Никогда я так не был горд за Хаверхилл!", - пишет житель города. 

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